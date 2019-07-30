БизнесЦензор

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30.07.19 12:32

Самолет МАУ совершил вынужденную посадку в "Борисполе"

Boeing 767 авиакомпании МАУ с бортовым номером UR-GEC, совершавший 29 июля рейс Киев-Бангкок PS 271, сразу же после взлета вернулся в аэропорт вылета Борисполь.

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Об этом со ссылкой на avianews сообщает БизнесЦензор.

"В процессе набора высоты экипажем было замечено резкое изменение параметров одного из двигателей, предположительно — попадание птицы. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета и уведомил диспетчеров о внеплановой посадке", — рассказали в пресс-службе МАУ.

Самолет совершил успешную посадку всего через 20 минут после взлета. Поскольку авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств, в связи с чем наблюдалось их незначительное задымление.

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