Солнечные электростанции установили около 12 тысяч домохозяйств, – Госэнергоэффективности. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности Украины сообщает БизнесЦензор.

"Во II квартале этого года еще более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт. Это более чем в 2 раза больше, чем за I квартал этого года (1400 семей)", - сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Всего, по состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывается уже около 12 тыс. семей, использующих солнечные электростанции общей мощностью около 280 МВт. На конец 3-го квартала 2015 года в Украине было всего 130 таких семей.

"Объем инвестиций домохозяйств в 280 МВт СЭС достиг более 240 млн евро", - отметил Савчук.







