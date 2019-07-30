В Харьковской области треть потребителей использует онлайн-сервисы для оплаты газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"За 7 месяцев 2019 года к использованию этого сервиса присоединилось 23,5 тыс. клиентов компании - теперь они также получают электронные счета за газ, консультации специалистов газовой компании, контролируют и сверяют состояние лицевого счета в онлайн-режиме, через Интернет", - сообщает компания.

Ежегодно количество клиентов "Харьковгаз Сбыта", которые открывают "Личный кабинет" на сайте 104.ua, увеличивается на 40 тыс. Таким образом, вся необходимая информация о потреблении газа доступна для них в онлайн-режиме, в удобное время.

"Желание клиентов компании дистанционно решать газовые вопросы побуждает ООО "Харьковгаз Сбыт" на внедрение новых сервисов. Это касается не только бытовых потребителей, но и коммерческих клиентов. Поэтому одновременно с открытием новых возможностей для жителей региона идет разработка и совершенствование сервисов для бизнес-клиентов", - отметила начальник отдела сопровождения клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" Виктория Олейник.

Сейчас пользоваться личным кабинетом стало возможно со смартфона через мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Lite для iPhone. С помощью "Личного кабинета" клиенты ООО "ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ" получают доступ к лицевому счету и следующую информацию:

- актуальную цену на газ;

- наличие переплаты или задолженности на лицевом счете;

- историю платежей;

- электронный счет за потребленный газ;

- историю использования природного газа.

Также через "Личный кабинет" можно передать показания счетчика газа, осуществить онлайн-оплату услуг газоснабжения, задать вопрос специалистам компании, заказать обратную связь.