Банк "Пивденный" увеличил чистую прибыль на 36%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно документам, размещенным в системе раскрытия информации НКЦБФР, банку удалось увеличить чистую прибыль преимущественно за счет снижения отчислений на резервы под обесценение кредитов и задолженности клиентов с 250,40 млн грн в первом полугодии 2018 года до 79,56 млн грн в первом полугодии 2019 года.

Чистый процентный доход в январе-июне-2019 сократился на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 578,37 млн грн.

Активы "Пивденного" за шесть месяцев уменьшились на 2,8% - до 24,24 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 5,2%, до 14,85 млрд грн.

Обязательства банка за этот период снизились на 3,8% - до 21,58 млрд грн, собственный капитал на 6,1% – до 2,66 млрд грн.

Уставный капитал банка в первом полугодии сохранился на уровне 1,34 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (25,811 млрд грн) "Пивденный" занимал 14-е место среди 77 действовавших банков.