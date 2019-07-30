"Укртатнафта" впервые за 3,5 года приняла участие в топливном тендере Минобороны

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Последний раз непосредственно "Укртатнафта" и группа "Приват" Игоря Коломойского в целом претендовали на поставку нефтепродуктов для Министерства обороны в феврале 2016 г. Тогда во всех трех состоявшихся тендерах НПЗ проиграл "Трейд Коммодити", или аффилированным с ней компаниям, ставшей впоследствии основным поставщиком топлива для Вооруженных сил.

На тендер Минобороны подали заявки максимальное количество участников с 2016 г. — девять компаний.

В закупках Минобороны дебютирует крупнейший импортер РТ по итогам первого полугодия 2019 г. компания "Глуско Украина". Она заявилась на один из трех лотов и претендует на поставку 9657 тонн.

Также это дебютный тендер оборонного ведомства для компании "Люкс Краина", являющейся поставщиком топлива в аэропорты Одессы, Львова, Киева, Борисполя. Эта компания подала также на один из трех лотов на 10 750 т.

В торгах впервые примет участие ООО "Альянс Энерго Трейд", недавно дебютировавшее в закупках Госрезерва и возобновившее участие в тендерах "Укрзализныци". Последний раз "Альянс Энерго Трейд" участвовала в тендерах Минобороны одновременно с "Укртатнафтой" — в феврале 2016 г.

Помимо вышеперечисленных компаний, документы подали традиционные участники тендеров последних трех лет: "Нафтотрейд-Капитал" (WOG), "ОККО Контракт", "ТД Сокар Украина", "Торум" (Трейд Коммодити") и "Газтрим" (Unimex).

23 июля группа "Приват" через ООО "Оил-Трейд 2019" подала заявки на участие в тендерах "Укрзализныци" по поставке ДТ, в которых не участвовала последние несколько лет.

В целом, в последние несколько месяцев "Приват" активизировался на рынке нефтепродуктов, открыв новые базисы торговли и начав импорт и оптовые продажи СУГ. Кроме этого с июня 2019 г. "Приват" через ДФС в Днепропетровской области стал торпедировать группу компаний "Трейд Коммодити", используя в том числе основной медиа-актив — телеканал "1+1". Параллельно 17 июля 2019 года правительство Украины ввело пошлины на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом. Крупнейшим импортером по этому направлению является группа компаний Wexler, выступающая наряду с "Трейд Коммодити" основным поставщиком дизтоплива для "Укрзализныци". По данным участников рынка, группа "Приват" планирует активизировать трейдинговую деятельность путем наращивания импорта нефтепродуктов по морю, где группа контролирует крупнейшие нефтеперевалочные комплексы в Одессе и Черноморске.

В 2018 г. Минобороны закупило 57,28 тыс. т авиационного керосина. Крупнейшим поставщиком стала группа ОККО с объемом 21,12 тыс. т. Входящее в группу "Трейд Коммодити" ООО "Торум" подписало договоров на 16,21 тыс. т, Socar — 13,05 тыс. т, WOG — 6,9 тыс. т.

В 2018 г. производство РТ на Кременчугском НПЗ "Укртатнафты" составило 225 тыс. т (+22% к 2017 г.). Основной объем топлива отгружается в аэропорт Борисполь для нужд авиационного бизнеса группы "Приват".