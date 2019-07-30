"Мотор Сич" сменила прибыль на убыток в 425 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно финансовому отчету "Мотор Сич", размещенному в системе раскрытия информации НКЦБФР во вторник, чистый доход предприятия по итогам первого полугодия 2019 года сократился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4 млрд 102,36 млн грн.

С учетом данных первого квартала, во втором квартале этого года чистый убыток предприятия составил 264,28 млн грн против чистой прибыли 360,17 млн грн во втором квартале прошлого года, выручка сократилась на 37,7% – до 1 млрд 966,38 млн грн.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

По итогам 2018 года предприятие снизило чистую прибыль в 2,1 раза – до 1 млрд 856,81 млн грн, выручка уменьшилась на 18,5% – до 12 млрд 239,69 млн грн.

До недавнего времени крупнейшим акционером-физлицом ПАО "Мотор Сич" выступал почетный президент предприятия, народный депутат от партии "Воля народа" Вячеслав Богуслаев, задекларировавший в 2016 году уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" до 1% с 15,8%. Нардеп также внес в полученные в 2016 году доходы инвестиционный доход от принадлежащего ПАО "Мотор Сич" торговца ценными бумагами "Мотор-Дилер" в размере около 1,07 млрд грн.

СБУ подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.