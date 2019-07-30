БизнесЦензор

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30.07.19 10:05

Госавиаслужба одобрила заявки 3 авиакомпаний на рейсы в Тель-Авив

Государственная авиационная служба Украины одобрила заявки авиакомпаний Windrose, Atlasjet-Украина и SkyUp на авиарейсы из Украины в Тель-Авив.

госавиаслужба

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы сообщает БизнесЦензор.

Госавиаслужба одобрила заявки Windrose и Atlasjet-Украина на выполнение рейсов Киев - Тель-Авив, а также заявки SkyUp на рейсы Львов - Тель-Авив и Запорожье - Тель-Авив.

Windrose может осуществлять рейсы из Киева в Тель-Авив и обратно на чартерной основе (16 рейсов в неделю) с 23 сентября по 6 октября 2019 года.

Atlasjet-Украина может осуществлять рейсы из Киева в Тель-Авив и обратно на чартерной основе (семь рейсов в неделю) с 25 сентября по 3 октября 2019 года.

SkyUp может осуществлять рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив и обратно на регулярной основе (трижды в неделю) с первого октября 2019 года.

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