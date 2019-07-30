Американские сенаторы предложили новые санкции против РФ

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

В письме, которое Холлен и Рубио направили в комитеты, предлагается включить в документ положения закона о сдерживании, запрещающего американским компаниям иметь дело с российским суверенным долгом. По мнению сенаторов, также следует обязать директора Национальной разведки отчитываться перед Конгрессом в течение 30 дней после федеральных выборов в США о возможном вмешательстве России.

В письме отмечается, что несмотря на работу закона о сдерживании влияние санкций на суверенный долг России будет "ограниченным" из-за его низкого уровня, сбалансированного бюджета и значительных валютных резервов России. В связи с этим Холлен и Рубио также предлагают ввести в проект бюджета положения, позволяющие вводить санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов России, а также против "олигархов и политиков, которые могут быть замешаны во вмешательстве в выборы".

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.