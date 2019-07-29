Нацбанк заметил склонность населения завышать оценку роста цен

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за июль, передает БизнесЦензор.

"Частично это объясняется склонностью домохозяйств завышать оценки текущей инфляции. Причинами этого явления являются различия в индивидуальной потребительской корзине, большее внимание к достаточно волатильным ценам на товары повседневного спроса (продукты питания, топливо и т.д.), а также влияние демографических и социальных характеристик", – отмечается в отчете.

При этом, как отмечают в НБУ, за период проведения исследования с января 2018 года домохозяйства снизили собственные оценки инфляции, что соответствовало дезинфляционный тенденциям в экономике. Так, средняя оценка инфляции в январе 2018 года составила 15,2%, через год – 13,2%, а уже в мае 2019 года – 10,7%.

"Однако, несмотря на общий понижательный тренд, домохозяйства все еще воспринимают инфляцию выше ее фактического значения (в мае 2019 года – на 1.1 п. п)", – констатируют в НБУ, отмечая, что завышенное восприятие инфляции домохозяйствами является распространенным явлением также во многих других странах.

НБУ также оценил влияние социально-экономических и демографических характеристик на восприятие инфляции в Украине и обнаружил, что респонденты достаточно единодушны в ответах по полу и семейному положению, при этом ситуация в течение года не изменилась.

В то же время существуют заметные отклонения в оценках по возрасту респондентов. Так, респонденты в возрасте 50 лет имеют склонность оценивать инфляцию на 2 п. п. выше, чем те, кому 25 лет.

Заметное влияние на восприятие инфляции имеет также статус занятости респондентов. Самыми низкими являются оценки студентов, тогда как пенсионеры имеют более высокие оценки. Также оценки пенсионеров были в среднем на 2 п. п. выше, чем оценки наемных работников.

При этом, в отличие от других стран, в Украине уровень образования домохозяйств практически не влияет на восприятие инфляции, зато значимым является региональный аспект. Так, жители Запада страны дают в среднем на 1.3 п. п. ниже оценки, чем жители других регионов.

"Это является ожидаемым, поскольку за последние 10 лет и уровень инфляции в западных регионах был несколько ниже по сравнению с восточными. Это, среди прочего, может объясняться более высокой долей сельского населения и, соответственно, большим уровнем потребления продукции натурального хозяйства", – считают в НБУ.

Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в июне 2019 года снизились на 0,5% после роста на 0,7% в мае, а с начала года выросли на 3,6%.

По сравнению с июнем 2018 года цены выросли на 9%. Базовая инфляция в июне, по сравнению с маем, составила 0%, с начала года – 2,3%.

Национальный банк продолжает ожидать, что инфляция снизится до 6,3% на конец 2019 года и 5% на конец 2020 года.

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