Турпоток из Украины в Грузию с 2012 года вырос в 2,5 раза

Об этом сообщила первый заместитель руководителя Национальной администрации туризма Грузии Русудан Мамацашвили во время встречи с украинскими журналистами в Тбилиси, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Со ссылкой на прогноз Национальной администрации туризма Грузии Мамацашвили сказала, что в 2019 году турпоток из Украины составит примерно 187 тыс. человек.

Наиболее посещаемыми местами среди украинцев в 2018 году были Тбилиси, Батуми, а также Кахетия (восток Грузии) и Казбек.

По мнению Мамацашвили, росту турпотока из Украины в Грузию способствует информационная кампания ее страны.

"В целом Грузия в 2018 году приняла 8,7 млн туристов. Прибыль от туризма составила приблизительно $3,2 млрд", - уточнила она, отметив, что в прошлом году Грузия потратила на туристический маркетинг $11 млн.

Как сообщалось со ссылкой на мнение посла Грузии в Украине Гела Думбадзе, туристический поток из Украины в Грузию может вырасти более чем вдвое - до 400 тыс. человек.

"Количество туристов из Украины в Грузию может и должно вырасти до 400 тыс. человек. Я бы хотел подчеркнуто заявить: Грузия абсолютно безопасная страна. Сейчас из Украины в Грузию приезжают 170 тыс. туристов в год, я бы хотел видеть больше. В Грузии украинских туристов встречают всегда с широкой улыбкой и особым отношением", - сказал он.

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