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29.07.19 18:46

НБУ внес почтовых операторов в перечень субъектов рынка приема платежей наличными

Национальный банк Украины добавил в перечень субъектов, имеющих право осуществлять операции по приему наличности в гривнях для дальнейшего ее перевода, операторов почтовой связи, получивших лицензию Нацбанка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

НБУ внес почтовых операторов в перечень субъектов рынка приема платежей наличными

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 №42 "Об урегулировании вопросов по приему наличности для дальнейшего ее перевода" от 22 июля 2019 №98, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ обнародован на сайте НБУ 29 июля, вступает в силу с 30 июля 2019 года.

В новой редакции документа также изменен "пункт приема наличных" на "пункт предоставления финансовых услуг", поскольку в таких пунктах предоставляются услуги по переводу средств не только в наличной, но и в безналичной форме.

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