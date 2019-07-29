НБУ внес почтовых операторов в перечень субъектов рынка приема платежей наличными

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 №42 "Об урегулировании вопросов по приему наличности для дальнейшего ее перевода" от 22 июля 2019 №98, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ обнародован на сайте НБУ 29 июля, вступает в силу с 30 июля 2019 года.

В новой редакции документа также изменен "пункт приема наличных" на "пункт предоставления финансовых услуг", поскольку в таких пунктах предоставляются услуги по переводу средств не только в наличной, но и в безналичной форме.

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