"Райффайзен Банк Аваль" получил за полгода 2,4 миллиарда прибыли (обновлено)

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во втором квартале чистая прибыль составила 1,3 млрд грн., что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (1,37 млрд грн.).

Чистый процентный доход в первом полугодии текущего года увеличился на 3,8% – до 3,53 млрд грн.

Активы банка за шесть месяцев 2019 года выросли на 3,5% – до 75,89 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 1,5% – до 46,15 млрд грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 6%, до 65,41 млрд грн, собственный капитал уменьшился на 9,8% – до 10,48 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 6,155 млрд грн.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2019 года, Raiffeisen Bank International владел 68,27% уставного капитала финучреждения, ЕБРР - 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Райффайзен Банк Аваль" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов занимал 5 место (79,439 млрд грн) среди 77 действующих в стране банков.

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