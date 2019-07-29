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29.07.19 16:55

Суд признал банкротом сеть супермаркетов "Амстор" Новинского

Суд признал банкротом ООО "Амстор" и открыл ликвидационную процедуру сроком на 1 год.

Суд признал банкротом сеть супермаркетов "Амстор" Новинского

Соответствующее решение Хозсуд Днепропетровской области принял 23 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

13 февраля Центральный апелляционный хозсуд утвердил реестр требований кредиторов компании, включив в него в т.ч. требования "Укрэксимбанка" (124,6 млн грн – четвертая очередь), ПУМБа (91,7 млн грн – четвертая очередь; 28,8 млн грн – шестая очередь), ООО "Финансовая компания "Авуар-Сервис" (827,3 млн грн – четвертая очередь; 91,4 млн грн – шестая очередь).

Отдельно суд апелляционной инстанции внес в реестр требований кредиторов ООО "Амстор" как требования, обеспеченные залогом имущества должника: "Укрэксимбанка" – 1,52 млрд грн; ПУМБ – 1,74 млрд грн; ООО "Финансовая компания "Авуар-Сервис" – 106,9 млн грн.

"Смарт-холдинг" Вадима Новинского позиционирует свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

Общая площадь ТЦ – более 190 тыс. кв. м, группа сотрудничает с такими сетями, как "Золотой Век", "Лотос", Kari, "Брокард", "Сильпо", Comfy.

"Компания планирует вернуть контроль над 11 торговыми центрами в Донецкой области после урегулирования конфликта на Востоке Украины", – говорится на сайте "Смарт-холдинга".

Вадим Новинский стал совладельцем "Амстора" в 2009 году. В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" Новинского и одним из миноритариев "Амстора" Владимиром Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) начался корпоративный конфликт.

В апреле 2015 года в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около $160 млн, перед поставщиками — около 300-350 млн грн.

В октябре 2015 года суд открыл дело о банкротстве сети "Амстор".

Участниками ООО "Амстор" являлись Smart retail Group Ltd. (44,74%), Mortanto Holdings Ltd. (19,65%), Zemolivien Holdings Ltd. (15%), Pegoline Holding Ltd. (5,61%), Credasta Services Ltd. (5,33%; все – Лимассол, Кипр), а также ООО "Компания по управлению активами "Дельта" (9,67%).

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