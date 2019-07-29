Единственное госпредприятие по добыче урановой руды сократило производство на 24%

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного портала открытых данных, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным предприятия, в январе было произведено 72,6 тонны объем концентрата урана, в феврале – 93,7 тонны, в марте – 84,3 тонны, в апреле – 72,9 тонны, в мае – 52,2 тонны, в июне – 80 тонн.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 10 июля одобрил присоединение ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) к ГП "НАЭК "Энергоатом".

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2018 году увеличило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 41,1% (на 343,4 тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,18 тыс. тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн.

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