Соратница замглавы Офиса Зеленского готовится к назначению в Антимонопольный комитет

Об этом свидетельствуют данные реестра Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Нечитайло последние два года работала в BRDO под руководством Алексея Гончарука, который в мае был назначен президентом Владимиром Зеленским заместителем председателя Офиса президента.

По данным издания, в июне Гончарук и председатель АМКУ Юрий Терентьев провели встречу, после которой из АМКУ были уволены четыре госуполномоченных.

В BRDO Нечитайло является экспертом сектора энергетики, который возглавляет бывший работник НКРЭКУ Алексей Оржель.

До BRDO Нечитайло работала в АМКУ на должности главного эксперта отдела рынков электроэнергии Департамента исследований и расследований рынков ТЭК и ЖКХ Татьяны Кулешовой. Нечитайло участвовала в расследовании дела о рынке электроэнергии, по результатам которого АМКУ не признал монополистами ни ДТЭК, ни "Энергоатом".

Муж кандидата Роман Нечитайло в прошлом году как предприниматель получил 423 тыс. грн дохода. Из судебного реестра известно, что он регулярно представляет интересы финансовой компании ООО "Ансуи" в кредитор не делам (в основном по взысканию задолженности с должников компании).

Вместе с тем, Роман Нечитайло также неоднократно принимал участие в аукционах "Прозорро.Продажи", соревнуясь за право требования по кредитным договорам именно с "Ансуи", интересы которой он же и представляет.

15 июля также подала свою кандидатуру на должность государственной уполномоченного АМКУ юрист "Рэдклифф Партнерс" Наталья Ковалева. Отвечая в компании за представление клиентов компании в АМКУ, по итогам прошлого года она получила 1,45 млн грн заработной платы.

По неофициальным данным, Офис президента также рассматривает кандидатами в АМКУ юриста Леонида Антоненко (депутат Киевсовета из группы Сергея Гусовского, который вместе с Гончаруком создавал движение "Люди важны") и руководителя аппарата АМКУ Юрия Литвина (протеже Юрия Терентьева). Также обсуждаются кандидатуры еще нескольких представителей аппарата АМКУ и частных юридических компаний, в том числе "Бейкер и Макинзи".

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Как сообщалось, в начале июля увольнение президентом Владимиром Зеленским первой замглавы Антимонопольного комитета Марии Нижник привело к прекращению работы Административной коллегии по обжалованию закупок. В результате коллегия впервые за время действия закона "О публичных закупках" нарушила срок рассмотрения жалобы.

Ранее Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

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