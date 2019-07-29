"Нафтогаз" сорвал программу размещения евробондов "Газпрома", – СМИ

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты активов на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с НАК "Нафтогаз Украины".

В Люксембурге зарегистрирована SPV-компания - эмитент действующей программы еврооблигаций "Газпрома".

Напомним, в феврале "Нафтогаз" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. (эмитент нынешней программы евробондов российской компании) уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге".

После этого "Газпрома" пока не размещал новых еврооблигаций.

В Великобритании Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

Весной 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В частности, "Нафтогаз" добился ареста долей "Газпрома" в операторах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Швейцарии, а также "дочек" российского концерна в Нидерландах.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме, однако отказался его выполнять, подав апелляцию и заявив о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

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