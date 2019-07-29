Минрегион предлагает оборудовать на пляжах пандусы и зоны купания для маломобильного населения

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы должны создавать доступную и современную инфраструктуру для населения, в частности, на пляжах. Сегодня большинство из них не обустроены банальными удобствами - раздевалками, туалетами, душевыми. Мы хотим и будем это менять, поэтому сейчас обновляем ключевые ГСН по благоустройству. Кроме того, очень важно, чтобы пляжи были доступными для маломобильного населения - чтобы были удобные спуски и пандусы прямо в воду, специально обустроенные дорожки и даже отдельные безопасные зоны для купания, где могли бы плавать люди с инвалидностью, пожилые люди, родители с маленькими детьми. Так должно быть", - подчеркнул Парцхаладзе.

Он напомнил, что с 1 апреля в действие вступили новые ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений", которые ввели создание обязательного безбарьерного пространства во всех общественных местах.

"В новых ГСН по благоустройству хотим прописать эти и другие конкретные требования к обустройству таких доступных удобств на пляжах, чтобы комфортно было каждому", - добавил заместитель министра.

Новые ГСН устанавливают требования в отношении нового строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов благоустройства независимо от их подчинения и формы собственности. Это парки (гидро-, луго-, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы; памятники культурного и исторического наследия; площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, остановки и сооружения городского общественного транспорта, площадки для парковки; пляжи; кладбища; территории общего пользования; придомовые территории; территории предприятий; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в пределах населенных пунктов.

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