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29.07.19 20:24

На Южной железной дороге откроют 18 новых станций для перевозки зерна

"Укрзализныця" намерена обеспечить бесперебойную перевозку зерна в 2019 году и с этой целью открывает 18 станций.

На Южной железной дороге откроют 18 новых станций для перевозки зерна

Об этом сообщает медиацентр Магистраль, передает БизнесЦензор.

Маршрутизация при перевозке зерновых грузов в региональном филиале "Южная железная дорога" успешно используется с октября 2018 года. В список маршрутных уже вошли 20 станций, в частности Власовка, Кременчуг, Миргород, Бурлук, Белополье тому подобное.

В этом маркетинговом году к перечню добавляются еще 18 станций, к которым примыкают 29 подъездных путей, где будет осуществляться организация маршрутных отправок:

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