"Укрпошта" установила в отделениях 5 тысяч POS-терминалов для безналичной оплаты

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Verifone, передает БизнесЦензор.

"Банковская система Украины обслуживает лишь 66% всех украинцев, при этом охват почтовых отделений - 100% населения. Теперь отделения "Укрпошты" позволят использовать современные платежные системы в больших городах и населенных пунктах с более 2 тыс. жителей. В соответствии с новой корпоративной стратегией Verifone клиенты "Укрпошты" также получат доступ к новым сервисам и услугам", - заявил вице-президент и генеральный директор Verifone в Юго-Восточной Европе, странах Балканского региона и Турции Онур Алтинбаш.

По данным компании, в июне 2019 года через POS-терминалы было осуществлено 206,6 тыс. безналичных операций на сумму более 92,5 млн грн в почти 3000 почтовых отделениях.

"Укрпошта" одновременно также запустила мобильное приложение для Android и iOS, API и личный кабинет для бизнес-пользователей. В ближайших планах компании - запуск услуги по снятию наличных и пополнению карточек через POS-терминалы, а также предоставление скидок при расчете платежной картой в почтовых отделениях.

"Мы рады, что благодаря прозрачному тендеру нам удалось приобрести качественное оборудование по самой низкой цене и тем самым приблизить украинцев к финансовым услугам и базовым финансовым сервисам", - заявил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Как сообщалось, АО "Укрпошта" в октябре 2018 года установила 2 тыс. POS-терминалов для безналичной оплаты услуг в наиболее загруженных отделениях по всей стране.

Ранее Нацбанк выдал "Укрпоште" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Также "Укрпошта" стала первым участником международных платежных систем MasterCard и Visa среди небанковских учреждений Украины.

В июле 2018 года "Укрпошта" присоединилось к национальной платежной системе "Украинский платежный "Простир" в качестве эквайера.

"Укрпошта" объявила тендер на закупку 5 тыс. POS-терминалов декабре 2017 года, аукцион состоялся 18 января, а договор с компанией победителем - ООО "Сервус Системз Интегрейшн" с предложением 31,108 млн грн - был подписан 14 февраля текущего года. Всего в тендере приняли участие три компании, одна из которых отсеялась на этапе подачи документации.

Тендер предусматривал закупку двух партий по 2,5 тыс. POS-терминалов Verifone EVO 520.

POS-терминал - электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт, которое может принимать карты с чипом, магнитной полосой и бесконтактные карты, а также другие устройства, имеющие бесконтактное сопряжение.

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