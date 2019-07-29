"Мотор Сич" откроет два международных рейса из аэропорта Днепра

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Рейсы будут запущены вместо временно отмененных рейсов Запорожье-Минск и Запорожье-Бургас, которые не будут выполняться в связи с закрытием на ремонт аэродрома аэропорта "Запорожье".

Альтернативные рейсы Днепр-Минск будут выполняться с частотой три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье), тогда как сейчас между Запорожьем и столицей Беларуси самолеты "Мотор Сич" летают в ежедневном режиме.

Между Днепром и Бургасом авиакомпания планирует летать два раза в неделю. С такой же частотой сейчас выполняются рейсы между Запорожьем и болгарским курортом.

В колл-центре "Мотор Сич" сообщили, что продажа билетов на альтернативные маршруты откроется в течение недели после получения всех согласований.

Согласно официальной информации аэропорта "Запорожье", ремонт начнется 2 сентября в 09:00 и продлится до 23:59 15 октября.

В это время в аэропорту не будет работать как основная взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием, так и грунтовая полоса, которая во время проведения предыдущих ремонтов использовалась для приема и отправки самолетов "Мотор Сич".

Согласно данным системы ProZorro, ремонт будет проводить компания "Онур Конструкцион Интернешнл", которая выиграла тендер. Она предложила цену 308,95 млн грн при ожидаемой стоимости закупки 402 млн грн.

Согласно технической документации торгов, компания должна будет отремонтировать полосу с использованием цементобетона, а также рулежную дорожку 1 и перрон с использованием асфальтобетона.

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