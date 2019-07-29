Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке в 7 раз

Согласно данным НБУ, $185,2 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $76 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю увеличили свой портфель ОВГЗ на 4,92 млрд грн, в том числе гривневых – на 4,82 млрд грн (почти $190 млн по текущему курсу).

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $2,4 млрд, продал – $0,23 млрд. В том числе с 1 по 26 июля Нацбанк приобрел $760,9 млн по сравнению с $322,3 млн за весь июнь, $160,6 млн – на май и $299,9 млн – за апрель.

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