Минагрополитики утвердило новые нормы потерь зерна на складах

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

Соответствующий приказ министерства №316 от 12 июня зарегистрирован в Министерстве юстиции 5 июля под №742/33713.

Приказ устанавливает единые нормы и правила для отображения в количественно-качественном учете зерна и продуктов его переработки, списания норм естественной убыли.

Как поясняют в Госпродпотребслужбе, естественная убыль зерна при хранении возникает за счет биологических (связанных с жизнедеятельностью зерна и микроорганизмов в нем) и механических (распил зерновой пыли при разгрузочно-погрузочных операциях при приемке и отпуске зерна) факторов.

При этом Налоговый кодекс не предусматривает самостоятельного определения субъектами хозяйствования норм естественной убыли зерна. Соответственно, утверждение норм позволит без затрат работать зерновым складам и зерноперерабатывающим предприятиям на базе действующих программ бухгалтерского учета и автоматических информационно-аналитических комплексов обслуживания работы этих предприятий.

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