Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы Опендатабот сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, с 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года. Согласно последнему обновлению, в Украине было зарегистрировано более 23,9 тыс коррупционеров.

При этом Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас начало создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым - эти данные невозможно обработать автоматически.

В НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной.

Министерство юстиции в свою очередь сообщило, что Госреестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля 2019 года ведется и наполняется Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Как сообщает Минюст, сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также о юрлицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения, вносятся в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения Нацагентством.

До начала ведения Национальным агентством Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, на Министерство юстиции были возложены полномочия по продлению обеспечения ведения Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и предоставления информации из него в соответствии с Порядком проведения специальной проверки относительно лиц, которые претендуют на занятие должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском.

1 февраля 2019 года Министерством юстиции и Национальным агентством был подписан акт приема-передачи нематериального актива – базы данных "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения".

С 4 февраля 2019 года Национальным агентством начато ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В связи с прекращением ведения Министерством юстиции Украины и Главными территориальными управлениями юстиции в областях и городе Киеве Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, Министерство размещало объявление для государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, граждан о необходимости в дальнейшем отправлять запросы относительно проведения специальной проверки некоторых лиц, приказов о наложении или снятии дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения, получения информационных справок по обращениям физических лиц в НАПК.