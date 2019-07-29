"Укрзализныця" назначила нового директора по закупкам

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас мы стремимся усилить в компании процессы, связанные с закупками, их планированием, контролем и учетом. Поэтому эту позицию занял менеджер с большим опытом работы в данной сфере", - сказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Довгаленко до назначения в "Укрзализныци" был директором по закупкам компаний Telecommunications Company, Bakcell и Etihad Airways (с 2009 года). Кроме того, он работал в украинских представительствах компаний LM Ericsson International AB (Швеция) и ГП Reichle&De-Massari (Швейцария).

С 2007 по 2009 год новый менеджер УЗ работал на должности директора по закупкам и логистике ЧАО "Фарлеп-Инвест" (телекоммуникационная группа Vega). До этого, в 2002 году был назначен директором по закупкам и логистике ООО "Голден Телеком".

Ранее "Укрзализныця" назначила директором по финансам и экономике экс-члена правления страховой компании "AXA Украина" Николая Иванинива. Таким образом, Иванинив сменил на этой должности Андрея Рязанцева, которого УЗ перевела на должность директора по развитию бизнеса.