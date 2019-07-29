Dragon Capital купила во Львове помещение за 116 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета сообщает БизнесЦензор.

Продажа стала самым дорогим лотом в истории Львова, говорится в сообщении. Проданы помещение подвала и первого этажа общей площадью 945,1 кв. м.

"Поздравляю компанию "Драгон капитал консалтинг" и лично Томаша Фиала с очередной удачной инвестицией во Львове", - отметил мэр Львова Андрей Садовой.

Группа компаний Dragon Capital с 2015 года Dragon Capital приобрела 22 объекта недвижимости общей площадью 620 тыс. кв. м в разных сегментах.