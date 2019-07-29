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29.07.19 10:50

"Укрнафта" за первое полугодие выплатила 3,8 миллиарда ренты

За первое полугодие 2019 года в государственный и местные бюджеты различных уровней ПАО "Укрнафта" уплатило 3,82 млрд грн рентной платы за пользование недрами.

"Укрнафта" за первое полугодие выплатила 3,8 миллиарда ренты

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

Это на 4,7% больше запланированной за этот период ренты, сообщает компания. Из них 191,2 млн грн поступило в местные бюджеты.

За июнь в бюджеты всех уровней "Укрнафта" перечислила 547,7 млн грн рентной платы, в том числе 27,4 млн грн в местную казну.

В первом полугодии текущего года наибольшие поступления от рентной платы "Укрнафты" получили Сумская (81 млн грн), Ивано-Франковская (41,9 млн грн) и Полтавская области (31,2 млн грн).

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