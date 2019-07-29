БизнесЦензор

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29.07.19 10:17

Данилюк хочет забрать у СБУ возможности контроля экономики

Реформа сферы безопасности в Украине сейчас стоит на повестке дня, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

данилюк

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Он убежден, что без реформирования Службы безопасности Украины остальные реформ бессмысленны. "СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка", - заявил Данилюк.

Он также сообщил о необходимости убрать дополнительные функции СБУ, присущие спецслужбам, в частности борьбу с коррупцией и нарушениями в экономической сфере. Как отметил Данилюк, намерения по реформированию СБУ активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом.

Для внесения необходимых изменений в законодательство, которые сделают реформу СБУ, уже создана специальная группа. По мнению Данилюка, СБУ, украинские и западные партнеры должны быть приобщены к созданию соответствующих законопроектов.

Назначение Данилюка секретарем СНБО произошло после начала каденции президента Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года.

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