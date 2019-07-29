Interpipe Пинчука за 5 месяцев экспортировала труб и колес в РФ на 1 миллиард

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

По данным источников на таможне, с января по май 2019 года компания Interpipe экспортировала в Россию трубы и колеса на общую сумму около 1 миллиарда 360 тыс гривен.

"Если говорить об основном бизнесе Пинчука, то сейчас они себя чувствуют гораздо лучше, чем несколько лет назад, в разгар украинского кризиса, который был вызван геополитическими факторами", - пояснил аналитик Concorde Capital Александр Паращий. - У него более или менее восстанавливается производство основной продукции - труб и колес. В том числе, налаживаются поставки труб и колес в Россию".

В ноябре 2018 года Пинчук попал под санкции России. Он оказался в списке лиц, в отношении которых в этой стране предусмотрено замораживание денежных вкладов, ценных бумаг, имущества и запрет на вывод капитала за пределы России. В то же время, бизнес Пинчука эти санкции, похоже, не тронули.

Пинчук женат на дочери второго президента Украины Леонида Кучмы во время каденции которого, по наблюдениям, и была создана олигархическая система. Олигарх владеет рядом телеканалов, банком, компанией Interpipe, международной инвестиционно-консалтинговой группой компаний EastOne Group.