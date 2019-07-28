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28.07.19 14:37

Гройсман инициирует новый конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря

Конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, передает БизнесЦензор.

"О конкурсе на добычу газа на шельфе Черного моря. Для Украины это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков в оккупированный Крыму. Когда мы объявляли этот конкурс - рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon", - написал Гройсман.

По его словам, ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнергоугля, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков.

"Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании по добыче газа на украинском шельфе Черного моря", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

12 июля конкурс на разработку крупнейшего месторождения "Дельфин" закончился безрезультатно.

Заявки на участие в конкурсе подали четыре компании:

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