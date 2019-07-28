БизнесЦензор

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28.07.19 13:05

Бренд Sonia Rykiel закроется из-за банкротства

Коммерческий суд Франции вынес решение о ликвидации компании Sonia Rykiel в связи с крупной финансовой задолженностью. Бренд был основан в Париже в 1968 году.

rykiel,sonia

Об этом сообщает The Business of Fashion, передает БизнесЦензор со ссылкой на Wonderzine.

Проблемы компании возникли ещё в 2016 году, когда ушла из жизни ее основательница и дизайнер Соня Рикель. В начале апреля этого года Sonia Rykiel подала заявку на признание банкротства и запросила защиту от кредиторов. Несмотря на то, что многие предприниматели были заинтересованы в покупке бренда, суд отклонил их предложения, назвав их финансово ненадежными.

Три года назад бренд перешёл под контроль китайского инвестфонда First Heritage Brands, принадлежащего Жан-Марку Лубье и Уильяму и Виктору Фунам, перемены не помогли решить кризис.

Таким образом, работу потеряют сразу 134 сотрудника, а оставшиеся активы и шесть магазинов, расположенных во Франции и Монако, будут немедленно проданы.

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