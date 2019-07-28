В Украине собрано зерна с 76% площадей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
В частности, собрано:
- пшеницы - 20,4 млн тонн с площади 5,2 млн га, или 77% к прогнозу при урожайности 39,2 ц/га;
- ячменя - 6,8 млн тонн с площади 2,1 млн га, или 79% к прогнозу при урожайности 33,0 ц/га;
- гороха - 564 тыс. тонн с площади 247 тыс. га, или 94% к прогнозу при урожайности 22,9 ц/га;
- ржи - 98 тыс. тонн с площади 36 тыс. га, или 31% к прогнозу при урожайности 26,8 ц/га;
- овса - 48 тыс. тонн с площади 20 тыс. га, или 11% к прогнозу при урожайности 23,6 ц/га.
Кроме того, озимого рапса собрано 2,9 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 94% к прогнозу при урожайности 24,4 ц/га.