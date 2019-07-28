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28.07.19 10:38

В Украине собрано зерна с 76% площадей

По состоянию на 26 июля украинские аграрии собрали 28 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 7,6 млн га, или 76% к прогнозу.

зерно

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

Кроме того, озимого рапса собрано 2,9 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 94% к прогнозу при урожайности 24,4 ц/га.

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