Италия отказалась принять судно с 135 мигрантами

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Как заявил Сальвини, "сначала другие страны ЕС должны выразить готовность принять беженцев". Сейчас вопросом распределения мигрантов занимается Европейская комиссия.

Ранее в тот же день около 140 беженцев приняла Мальта, они были спасены вооруженными силами страны. А в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что 25 июля утонули около 115 человек, плывших на деревянной рыбацкой лодке. Спасатели извлекли из воды тела 62 погибших.

Маттео Сальвини, который возглавляет правопопулистскую партию "Лига", уже неоднократно отказывался принять корабли с мигрантами. Около месяца назад итальянские власти задержали капитана корабля "Sea-Watch-3", немку Каролу Ракете, которая проигнорировала запрет и доставила беженцев на итальянский остров Лампедуза. Позднее Ракете освободили.