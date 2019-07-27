Госавиаслужба остановила сертификат грузовой авиакомпании "Европа Эйр"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала", -- отмечается в сообщении Госавиаслужбы.

Согласно госреестру воздушных судов, "Европа Эйр" эксплуатирует пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска, принадлежащих Infinite Seal Inc.

На сайте авиакомпании указано, что базовым аэропортом (аirport deployment) авиакомпании является Кривой Рог, однако рейсы оно совершает преимущественно из Шарджи в ОАЭ в страны Африки, Индию, Пакистан, Афганистан, Шри Ланку, Индонезию, Турцию, Казахстан, Болгарию, Грузию и Литву.

Выручка "Европа Эйр" в 2017 году составила 2,2 млн грн, чистая прибыль – 0,26 млн грн.

Владельцем созданной в 2013 году компании в госреестре выступает киевлянка Екатерина Нефедова.