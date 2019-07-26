Дегустационная комиссия рекомендовала к производству 49 новых алкогольных напитков

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, передает БизнесЦензор.

Пробы образцов для дегустации были представлены производителями винодельческой продукции: ЗАО "ДМК "Таврия", ГП "Харьковский завод шампанских вин", ЗАО "Артвайнери", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "Атлантис", ЧАО "Галиция дистилери", ЗАО" Одессавинпром", ООО "Вин Агро", ЗАО "Виктория", ООО "Стронгдринк", ООО "ПТК Шабо", ООО "Винтрест", ООО "Винокурня Аккермана".

Образцы были шифрованные и дегустировались под номерами без уведомления членов комиссии производителя винодельческой продукции. К сведению приводился только тип винодельческой продукции. Оценка качества винодельческой продукции проводилось по 10-балльной системе согласно шкале оценивания винодельческой продукции (прозрачность, цвет, букет/аромат, вкус, типичность).

После подсчета баллов 49 представленных на дегустации образцов винодельческой продукции рекомендуется к производству. Не набрали проходной оценки по показателям цветности и типичностью к сортового состава 2 образца. Рассмотрение 10 образцов отсрочено в связи с отсутствием технических требований к спирту не отечественного происхождения, используемого при производстве марочных коньяков Украины.

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