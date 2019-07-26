"Укрречфлот" Григоришина за полгода перевез 1 миллион тонн грузов

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании, передает БизнесЦензор.

По Днепру перевозили металлопрокат, чугун, трубы, ферросплавы, кокс, руду, песок, бокситы, стеклофлюс, шпат, удобрения, зерновые и другие грузы.

Перевалка грузов в портах, принадлежащих АСК "Укрречфлот", составила 1,8 млн тонн. В том числе перевалка грузов в портах центрального региона (Днепр, Запорожье, Никополь) составила 1 млн тонн, а южного (Херсон и Николаев) – 0,8 млн тонн.

"Укрречфлот" – один из крупнейших речных перевозчиков Украины. В его состав входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский речные порты. В августе 2007 года "Укрречфлот" вошел в группу компаний "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.

Флот компании состоит преимущественно из сухогрузов, которые используются для морских и речных перевозок. Выполняет рейсы в бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского и Северного морей, а также рек Дунай, Южный Буг, Днепр.

"Укрречфлот" в 2018 году увеличил неконсолидированную чистую прибыль более чем вдвое – до 43,4 млн грн, нарастив выручку на 6% – до 1 млрд 191,21 млн грн.

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