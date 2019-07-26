Apple подтвердила покупку подразделения Intel по выпуску модемов за $1 миллиард

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение Apple, передает БизнесЦензор.

Предварительное соглашение о покупке уже заключено. Стороны надеются закрыть сделку в четвертом квартале 2019 года, если к этому времени удастся получить разрешения регуляторов. Около 2,2 тыс. сотрудников Intel присоединятся к Apple, также будет передано оборудование компании и права на ее интеллектуальную собственность.

О готовящейся сделке со ссылкой на источники ранее сообщала газета The Wall Street Journal. Отмечалось, что прежде микрочипы для смартфонов Apple поставлял Qualcomm. В 2017 году из-за патентного спора место поставщика чипов занял Intel, но через два года контракты были перезаключены с Qualcomm.

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