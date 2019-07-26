БизнесЦензор

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26.07.19 19:04

В этом году из оборота изъяли 251 тысячу фальшивых банкнот евро

В первой половине 2019 года из обращения было изъято около 251 тыс. поддельных банкнот европейской валюты.

евро

Такая информация обнародована на сайте Европейского центробанка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Около 251 тыс. поддельных евробанкнот были изъяты из оборота в первой половине 2019 года, что на 4,2% меньше, чем во второй половине 2018 года, и на 16,6% меньше, чем в первой половине прошлого года. Евро остается валютой, которая вызывает доверие. Вероятность получить подделку очень мала, ведь количество подделок остается очень низкой по сравнению с числом подлинных банкнот, находящихся в обращени. Сейчас в обращении находятся более 22 млрд евробанкнот на общую сумму в 1,2 трлн евро", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество подделок – 54,2% – приходится на купюры номиналом в 50 евро, еще 27,9% от общего количества подделок – купюры в 20 евро, на третьей позиции – купюры в 100 евро, на которые приходится 10,4% подделок. При этом количество фальшивых банкнот крупного номинала в 200 и 500 евро остается низкой – 1,4% и 1,5% соответственно.

Большинство подделок – 97,2% – обнаружено в странах еврозоны, еще 2,1% - в странах ЕС, не входящих в зону обращения евро. На остальные страны мира приходится лишь 0,7 выявленных фальшивых банкнот евро.

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