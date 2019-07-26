Окружной админсуд Киева заявляет о блокировании работы со стороны НАБУ и Генпрокуратуры

Об этом говорится в сообщении суда в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, 26 июля 2019 года, работниками НАБУ и ГПУ осуществляется грубое неправомерное вмешательство в работу Окружного административного суда города Киева - сейчас проводятся обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, происходит изъятие оргтехники и документов, что делает невозможным проведение судебных заседаний, приема и регистрации входящих документов от посетителей суда", - сказано в сообщении.

Также в суде сообщают. что следственные действия проводятся на основании постановления Деснянского районного суда города Чернигова с нарушением территориальной подсудности дела.

"Ходатайство о проведении обыска было подано следователем Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в суд, который находится в Чернигове. Кроме того, следует отметить, что указанное структурное подразделение ГПУ было создано для расследований дел Майдана под руководством Горбатюка, а вопрос возможных правонарушений со стороны судей не относится к сфере компетенции этого Управления", - отмечается в сообщении.

Постановление на проведение обысков в Окружном административном суде города Киева выдано судьей Деснянского районного суда города Чернигова по уголовном производстве 2014 года и касается дел, которые были открыты в 2019 году, отмечают в суде.

Работнику аппарата Окружной административный суд города Киева была продемонстрирована ксерокопия вводной и резолютивной часть определения Деснянского суда города Чернигова о проведении обысков в ОАСК, после чего сотрудники НАБУ и ГПУ фактически заблокировали работу суда. Из их устных сообщений стало известно, что одной из причин проведения обысков являются дела относительно полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые находятся в производстве Окружного административного суда города Киев.

"Неправомерные действия со стороны ГПУ и НАБУ свидетельствуют о попытках давления на судей и их дискредитацию. Обыски продолжаются более шести часов, судьи и работники аппарата суда остаются заблокированными, связи с ними нет. Запланированный брифинг ОАСК по поводу сложившейся ситуации не состоялся, так как судьи физически не имели возможности выйти к журналистам. Когда будет возобновлена работа суда - пока не известно", - сказано в сообщении суда.

Ранее в это день детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении Окружного админсуда Киева. Как сообщило НАБУ, обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

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