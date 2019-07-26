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26.07.19 20:23

СЕТАМ продает 6-тонного бронзового Ленина для выплаты долгов по зарплате. ФОТО

Государственная исполнительная служба продает на торгах OpenMarket (ГП "СЕТАМ") памятник В. И. Ленину из литой бронзы весом 6 тонн.

СЕТАМ продает 6-тонного бронзового Ленина для выплаты долгов по зарплате. ФОТО

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Государственная исполнительная служба продает имущество КП "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводкого городского совета.

КП имеет долги по зарплате более 97 тыс грн.

Дата проведения аукциона: 8 августа 2019 года, 09:00.

Стартовая цена: 514 500 грн.

Местонахождение имущества: Днепропетровская область, город Желтые Воды.

"Купив памятник, покупатель сможет пополнить коллекцию артефактов соцреализма, а также помочь рабочим получить зарплату", - подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

СЕТАМ продает 6-тонного бронзового Ленина для выплаты долгов по зарплате 01

СЕТАМ продает 6-тонного бронзового Ленина для выплаты долгов по зарплате 02

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