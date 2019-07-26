"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение Еврокомиссии по транзитному контракту или другой вариант

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Говорят, что "Газпром" хочет контракт на транзит не на 10 лет, как предложила Еврокомиссия, а только полгода-год, пока не достроят "Северный поток-2". Прокомментирую. Во-первых, было бы желательно, чтобы "Газпром" ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если "Газпром" не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями", - написал Витренко

"Например, готов ли "Газпром" на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа по территории Российской Федерации. Мы его внимательно рассмотрим", - добавил он.

Витренко таже сказал, что украинская сторона неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в продолжении транзита и поэтому занимает конструктивную позицию.

"Во-вторых, это еще раз доказывает, что пока что чуть ли не единственным рычагом влияния на сохранение хоть какого транзита через Украину является остановка строительства "Северного потока-2", - отметил Витренко.

На странице "Нафтогаза" в Facebook подтверждается, что российская сторона официально еще не обнародовала вариант "короткого" контракта, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее на этой неделе Витренко отмечал, что причины откладывать трехстороннюю встречу Украина-Россия-ЕС по обсуждению транзита газа после 2019 года после завершения выборов в Верховную Раду отсутствуют, однако перед ней необходимо провести технические консультации. По его мнению, в таком случае появится шанс завершить трехстороннюю встречу на политическом уровне подписанием соглашений.

Со своей стороны, министр энергетики РФ Александр Новак в беседе с журналистами в Анталье заметил: "Давайте подождем трехсторонних консультаций, когда будет избрано новое правительство и появятся контрагенты. В целом мы за то, чтобы Украина покупала газ напрямую. Думаю, такие предложения мы будем обсуждать".

Новак напомнил также, что Россия предложила Украине продлить текущий контракт на транзит на год на существующих условиях. Новак не исключил, что могут быть какие-то корректировки, например, по цене, подчеркнув, что это вопрос "коммерческих переговоров между компаниями".

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом".

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