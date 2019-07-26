Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ. ФОТО

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственные источники, передает БизнесЦензор.

Стороны близки к компромиссу, но пока обсуждают детали соглашения. Ожидается, что сделка должна быть закрыта до конца лета. В будущем году с подачи Хилтон "Деренивская Купель" должна принять один из популярных международных конкурсов красоты.

Как сообщается, впервые про этот курорт американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля в Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине. Тогда и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений.

"Деренивская Купель" находится в урочище Дереневка и предлагает гостям 130 современных номеров в гостинично-оздоровительном комплексе "Ирис" с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом "Серебряные Термы". Также в комлпекс есть дендропарк с коллекцией в 5 тыс. насаждений и целебной водой (рядом открыт завод минеральных вод).

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