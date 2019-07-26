БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
26.07.19 20:12

Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ. ФОТО

Команда Пэрис Хилтон уже несколько недель ведет диалог относительно приобретения украинского комплекса "Деренивская Купель", который находится в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода.

закарпатье,курорт,деревинская,купель

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственные источники, передает БизнесЦензор.

Стороны близки к компромиссу, но пока обсуждают детали соглашения. Ожидается, что сделка должна быть закрыта до конца лета. В будущем году с подачи Хилтон "Деренивская Купель" должна принять один из популярных международных конкурсов красоты. 

Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ 01

Как сообщается, впервые про этот курорт американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля в Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине. Тогда и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений. 

Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ 02

"Деренивская Купель" находится в урочище Дереневка и предлагает гостям 130 современных номеров в гостинично-оздоровительном комплексе "Ирис" с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом "Серебряные Термы". Также в комлпекс есть дендропарк с коллекцией в 5 тыс. насаждений и целебной водой (рядом открыт завод минеральных вод).

Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ 03

Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ 04

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100