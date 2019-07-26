Мингарелли посоветовал создать в Украине министерства по евроинтеграции

Об этом Мингарелли сказал в интервью Европейской правде, передает БизнесЦензор.

"Если оставить европейскую интеграцию на совести отдельных министерств, это не будет работать. Должен быть отдельный человек. Им может быть вице-премьер, а может быть и влиятельный министр по вопросам европейской интеграции с отдельным министерством – это, несомненно, поможет выполнению Соглашения об ассоциации", – сказал Мингарелли.

Он заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что для выполнения Соглашения об ассоциации в правительстве должен быть политик-тяжеловес, ответственный за европейскую интеграцию, а также крайне полезно иметь отдельный комитет по вопросам европейской интеграции.

"Кстати, миссия Европарламента не рекомендовала Украине объединять этот комитет с другим – а наоборот, советовала увеличить его роль в принятии решений", – сказал Мингарелли.

Ранее руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявлял, что в новой Раде может не быть евроинтеграционного комитета. Позже Разумков официально сменил позицию и заверил, что комитет будет сохранен.

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