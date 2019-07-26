Компания Илона Маска привлекла $120 миллионов на постройку быстрых тоннелей

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Акции приобрел фонд Future Ventures, сооснователь которого Стив Юрветсон входит в совет директоров SpaceX и Tesla, принадлежащих Маску. Размер доли не называется.

Средства The Boring Company потратит на развитие скоростных подземных тоннелей. Представитель компании отказался комментировать сделку.

Ранее компания получила первый коммерческий контракт на $48,7 млн. The Boring Company должна построить подземную систему для перевозки людей между разными точками выставочного комплекса Las Vegas Convention Center к декабрю 2020 года. Чтобы получить 100% оплаты, The Boring Company нужно будет обеспечить пропускную способность тоннелей в 4 400 пассажиров в час.

В апреле 2018 года The Boring Company привлекла $113 млн: 90% средств поступило от самого Маска, а остальные 10% - от других членов проекта

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