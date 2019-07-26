НБУ улучшил прогноз цен производителей в 2019 году

Такой обновленный прогноз опубликовал Национальный банк Украины в инфляционном отчете, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в апреле этого года прогноз Нацбанка был на уровне 8,2%

Согласно документу, после замедления темпов роста оптовых цен в годовом измерении с 8,9% по итогам первого квартала до 4,5% по итогам полугодия НБУ ожидает их ускорения до 4,7% по итогам третьего квартала и до 7,6% – по итогам года.

Нацбанк отмечает, что существенное снижение цен производителей, в частности, в конце второго квартала, стало возможным благодаря уменьшению внешних цен на природный газ и соответствующего снижения тарифов для промпредприятий. Другими причинами он называет укрепление курса гривни к евро и понижение "зеленого" тарифа на фоне стремительного увеличения новых мощностей.

Согласно данным НБУ, также снизились темпы роста мировых цен в добыче сырой нефти и природного газа, что способствовало замедлению роста цен нефтепродуктов и в химической промышленности.

В то же время в добыче металлических руд цены стремительно росли – 29,3% г/г, что стало следствием как увеличения спроса на эту продукцию со стороны отечественных металлургических предприятий, так и дальнейшего стремительного роста мировых цен на руду по причине ограниченного предложения.

В то же время Нацбанк отметил, что это не сказалось на ценах в производстве металлической продукции, темпы падения которых углубились до 5,6% г/г на фоне соответствующих мировых тенденций.

НБУ указывает, что улучшению прогноза также способствовало снижение темпов роста цен на строительно-монтажных работы (до 7,3% г/г в мае) и тарифов на услуги почты и связи (до 21,6% во втором квартале).

Учитывая ослабление инфляционного давления в большинстве других секторов экономики, Нацбанк ожидает дальнейшее замедление дефлятора ВВП с 9,2% во втором квартале 2019 года до 8,2% – в третьем и 7,7% – в четвертом. Хотя в целом НБУ повысил оценку этого показателя за весь текущий год до 9,2% с 8,9% в апрельском инфляционном отчете.

Нацбанк также ухудшил прогноз базовой инфляции на 2019 год до 5,5% с 5% в апрельском отчете, оставив прогноз инфляции на прежнем уровне – 6,3%, так как рост оценки небазовой инфляции был скомпенсирован снижением небазовой – до 7,6% с 8,1%.

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