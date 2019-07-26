Рейды СБУ в частных компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины, – Мингарелли

Об этом Мингарелли сказал в интервью Европейской правде, передает БизнесЦензор.

"Происходящее – рейды СБУ по коммерческим компаниям – уже вредит инвестиционной привлекательности Украины. Вообще несколько странно видеть Службу безопасности Украины в таких делах, и мы все были этим удивлены", – сказал Мингарелли.

Он добавил, что, конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли, но не такими методами.

"Неужели ситуация в ArcelorMittal – худшая в Украине? Я не специалист и не имею ответа, но когда был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным. И я точно знаю, что это было загрязнение не от ArcelorMittal, а видимо, от завода "Метинвеста", – сказал посол.

Мингарелли также рассказал, что в Офисе президента Украины работают над "новой концепции" реформы СБУ.

"Будет ли за ней в составе службы департамент "К"? Я этого не знаю, деталей нам не предоставили. Но очевидно, что нашими предыдущими рекомендациями они не полностью удовлетворены", – отметил посол.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Как уточнил 21 июля главный юридический консультант предприятия Артем Филипьев, обыски продолжались до утра, была изьята докуменация по проекту строительства машины непрерывного литья заготовок №3.

Филипьев отметил, что следователей особо интересовала финансовая документация по этому проекту, стоимостью $150 млн, строительство которого еще не закончено.

В СБУ подтвердили факт проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по экоциду, открытому ранее.

Как сообщалось, СБУ открыла уголовное производство относительно ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицает обвинения в свой адрес со стороны СБУ, и заявляет об убытках в $1 млн по итогам этого месяца за вынужденную остановку пуско-наладочных работ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

В связи с последними событиями АМКР обратился к Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.

Ранее предприятие заявляло о планах в этом году завершить ряд масштабных инвестпроектов, в том числе строительство комплекса непрерывной разливки стали. Горячие испытания одной из двух новых МНЛЗ уже идут, компания планировала вскоре начать испытания и на мелкосортном стане № 250-4, реконструкция которого обойдется в $55 млн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около 4,8 млрд по кусру на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

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