НБУ начнет продавать наборы разменных и оборотных монет. ФОТО

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Набор состоит из семи бумажных роликов разменных и обиходных монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня (в каждом ролике по 50 монет), которые упакованы в термоусадочную пленку с бумажной этикеткой. Набор укомплектован монетами предыдущих лет выпуска.

Ориентировочная цена набора – 276,00 грн.

Реализация наборов будет осуществляться по предварительным заказам, сделанным в системе "Оnline заказ" Национального банка Украины. Также приобрести набор можно будет у банков-дистрибьюторов – "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк".

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