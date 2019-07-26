Нацбанк сохранил прогноз инфляции до 2021 года и улучшил оценку роста экономики

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за июль 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Прогноз инфляции остался неизменным по сравнению с апрельской оценкой. Замедлению инфляции и дальше будут способствовать достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки до уровня 8% в номинальном выражении в 2021 году ее реальное значение на протяжении всего периода будет оставаться высоким ввиду улучшения инфляционных ожиданий.

Среди других факторов, которые будут приводить к замедлению инфляции, – взвешенная фискальная политика, снижение темпов роста заработных плат, сравнительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках, значительное предложение продовольственных товаров.

Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 (с 2,5% до 3%) и 2020 (с 2,9% до 3,2%) годы. Это связано с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.

Ускорению экономики в 2020-2021 годах (до 3,2% и 3,7% соответственно) также будет способствовать смягчение монетарной политики и оживление экономической активности в мире.

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