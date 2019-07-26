Евросоюз начинает консультации о будущем Восточного партнерства после 2020 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Европейской комиссии, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, заинтересованные стороны могут представить свое мнение об основах политики ВП на период после 2020 года до 31 октября 2019 года.

В Еврокомиссии напомнили, что по случаю 10 годовщины ВП в Брюсселе 14 мая состоялась конференция высокого уровня, на которой президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер начал обсуждение будущего Восточного партнерства.

"В этом контексте Европейский совет поручил Комиссии и Европейской службе внешних действий представить предложения о будущем Восточного партнерства. Государствам-членам и странам-партнерам ВП, международным организациям, международным финансовым институтам, гражданскому обществу, бизнесу и частному сектору, научным кругам, аналитическим центрам, молодежи, СМИ и другим заинтересованным сторонам предлагается поделиться своим мнением о новых основах политики на период после 2020 года на специальном сайте до 31 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Также в течение этого периода в странах-партнерах и в ЕС будут также проведены специальные консультационные мероприятия.

Участниками ВП являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram