БизнесЦензор

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26.07.19 14:32

Братья Кличко подали в суд на телеканал 1+1

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко подали иск на телеканал "1 + 1" и намерены защищать свою честь и достоинство.

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Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра. Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я уже говорил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Я и мой брат подали иск в суд на канал "1 + 1", который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться и уже добрались до моего брата Владимира", - сказал Кличко.

Телеканал "1 + 1" пока не комментировал иск мэра Киева и его брата.

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