Кабмин рассмотрит увольнение Кличко с поста главы КГГА в ближайшее время, – Гройсман

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - сказал Гройсман в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Гройсман отметил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

"Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - добавил премьер.

Как сообщал БизнесЦензор, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

Президент Владимир Зеленский подтвердил свои намерения назначить человека из своей команды на должность главы Киевской городской администрации, которую традиционно занимает избранный мэр столицы.